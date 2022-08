Berlin - Mehr als acht Jahre nach den tödlichen Schüssen in einem Berliner Wettbüro beschäftigt der aufsehenerregende Fall aus dem Rocker-Milieu weiter die Justiz. Das Landgericht Berlin verhandelt seit Dienstag erneut den Fall eines 33-Jährigen, der an dem Überfall beteiligt war und wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Aus Sicht des Bundesgerichtshofs (BGH) haben die Berliner Richter bei ihrem Urteil gegen Hells-Angels-Rocker im Oktober 2019 nicht ausreichend berücksichtigt, dass der Mann ausgesagt hatte. Darum überprüft nun eine andere Strafkammer des Landgerichts das Strafmaß.

Der Rocker hatte im Januar 2014 in der Untersuchungshaft im Gespräch mit ermittelnden Polizisten Aussagen zum Schützen und zum Auftraggeber des Mordes gemacht. Aus Sicht des Gerichts waren die Angaben jedoch nicht so bedeutend, dass dies zu einer Strafmilderung geführt hätte. Als ein Grund dafür wurde genannt, dass der Angeklagte später keine weiteren Angaben machen wollte und im Prozess selbst seine Aussagen relativierte.

Er sei damals im Gefängnis eingeschüchtert worden, erklärte der 33-Jährige nun vor Gericht. Unmittelbar nach einem Gespräch mit der Polizei seien in der Haftanstalt Bauarbeiter am Fenster gewesen, die ihn auf seine Aussage angesprochen hätten. „Da habe ich einen Rückzieher gemacht“, sagte der Angeklagte. Er habe Angst um seine Familie gehabt.

Rückblick: Am 10. Januar 2014 marschierten 13 teils vermummte Männer in das Wettspielcafé im Berliner Stadtteil Reinickendorf. Der Mann an der Spitze feuerte im Hinterzimmer mit einer Pistole ohne Vorwarnung auf einen 26-Jährigen. Dieser starb noch im Café. Zahlreiche deutsche und türkische Hells-Angels-Rocker wurden gefasst, einige setzten sich ins Ausland ab. Im November 2014 begann schließlich der Prozess gegen zehn Rocker - und endete erst nach rund fünf Jahren.

Insgesamt acht Hells Angels verurteilte das Landgericht Berlin wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Haft. Der Rockerchef, der die tödlichen Schüsse in Auftrag gegeben haben soll, bekam lebenslang wegen Anstiftung zum Mord. Ein Kronzeuge wurde ebenfalls wegen Mordes verurteilt - kam aber mit zwölf Jahren glimpflicher davon. Sein Urteil wurde damals als einziges sofort rechtskräftig. Der heute 35-Jährige ist seit knapp zwei Jahren wieder auf freiem Fuß und hat vor kurzem ein Buch zu seinem Ausstieg bei den Hells Angels veröffentlicht. Weil er als Verräter gilt, ist der Mann weiter im Zeugenschutzprogramm.

Zwischenzeitlich hat der BGH die Verurteilungen bestätigt. Im Fall des 33-Jährigen sah der in Leipzig ansässige 5. Strafsenat allerdings Klärungsbedarf: Die Berliner Richter hätten in ihrem Urteil nicht ausreichend erläutert, warum sie seine Aussagen nicht als strafmildernd berücksichtigt hätten. Aus Sicht des BGH spielt beispielsweise eine Rolle, ob sich der Rocker mit seiner Aussage damals in Gefahr gebracht hat.

Für die Prüfung hat das Gericht zunächst insgesamt drei Prozesstage bis zu diesem Freitag geplant. Ziel des Verteidigers ist eine vorzeitige Entlassung des 33-Jährigen aus der Haft. Weil seine Verurteilung nicht rechtskräftig ist, sitzt er inzwischen seit rund acht Jahren und sieben Monaten in Untersuchungshaft, wo verschärfte Regeln gelten.