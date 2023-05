Nach tödlichem Hostel-Feuer in Neuseeland: Verdächtiger festgenommen

Nach dem Flammeninferno in einem Hostel in Wellington wird immer noch nach Vermissten gesucht. Mittlerweile konnte bereits ein Verdächtiger festgenommen werden.

Wellington -Nach dem tödlichen Feuer in einem Hostel in Neuseelands Hauptstadt Wellington hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) inhaftiert worden, berichtete der Sender Radio New Zealand unter Berufung auf die Sicherheitskräfte. Ihm werde Brandstiftung vorgeworfen. Die Anklagepunkte könnten aber in Zusammenhang mit den Opfern des Flammeninfernos erweitert werden.

Das Feuer in der Loafers Lodge im Stadtteil Newtown war am späten Montagabend ausgebrochen. Am Dienstag hatten die Behörden insgesamt von mindestens sechs Toten und elf Vermissten gesprochen. Die genaue Zahl der Toten ist aber weiterhin unklar. Einsatzkräfte konnten mittlerweile zwei Leichen aus dem innen völlig zerstörten Gebäude bergen, wie es am Donnerstag hieß.

Am Mittwoch hatte die Polizei damit begonnen, das Hostel nach Vermissten zu durchsuchen und die bereits lokalisierten Todesopfer zu bergen. Auch sollten Spuren gesichert werden. Polizeichef Dion Bennett erklärte, es werde derzeit nach keinen weiteren Verdächtigen gefahndet.

Brandschäden in Hostel „immens“

Die Brandschäden innerhalb des vierstöckigen Gebäudes waren nach Angaben der Feuerwehr „immens“, verkohlte Trümmer türmten sich auf bis zu einen Meter Höhe. Da das Dachs des Gebäudes eingestürzt war, konnten die Rettungskräfte zunächst nicht alle 92 Zimmer nach möglichen weiteren Opfern durchsuchen. Es wird daher befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer deutlich höher ist als bisher bekannt.

Premierminister Chris Hipkins hatte den Brand am Dienstag als „absolute Tragödie“ bezeichnet und eine gründliche Aufklärung versprochen. Wellingtons Bürgermeisterin Tory Whanau sprach von einem „erschütternden“ Ereignis.

Rauchmelder-Alarm wurde ignoriert

Überlebenden zufolge lösten die Rauchmelder in der Loafers Lodge zwar Alarm aus, dies sei jedoch in der Vergangenheit schon so oft geschehen, dass sie ihn ignoriert hätten. Ein Überlebender berichtete, er habe sein Zimmer nur verlassen, weil er eine Zigarette rauchen wollte. Auf dem Weg nach draußen habe er den Rauch im Treppenhaus bemerkt und andere Gäste auf seinem Stockwerk durch Klopfen und Rufe alarmiert.

Ein Langzeitbewohner des Hostels, Hemi Lewis, berichtete Journalisten gegenüber, er sei auf allen Vieren aus seinem Zimmer heraus und die drei Stockwerke bis zum Erdgeschoss hinunter gekrochen. „Überall war Rauch, ich konnte kaum atmen“, sagte der 56-Jährige, der seit vier Monaten in der Loafers Lodge lebte. „Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll“, sagte er weiter. „Ich habe alles verloren.“

Nach Angaben des stellvertretenden Leiters der neuseeländischen Notdienste, Brendan Nally, war das Hostel nicht mit einer Sprinkleranlage ausgestattet. In der Loafers Lodge, das vor dem Brand mit seinen günstigen Preisen warb, waren viele Schichtarbeiter und Langzeitgäste untergebracht. Nach Angaben von Wellingtons Bürgermeisterin Tory Whanau waren darunter insbesondere Menschen mit geringem Einkommen und Gäste, die sich nur „vorübergehend“ in Neuseeland aufhielten.