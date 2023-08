Unbekannte haben in Berlin-Friedrichshain die Löwestraße in „Wildschweinstraße“ umbenannt. Sie klebten kurzerhand den Schriftzug „Wildschwein“ über den eigentlichen Namen der Straße auf das Straßenschild. Hintergrund der kuriosen Änderung ist wohl die Sichtung einer angeblichen Löwin vor einer Woche in der Nähe der brandenburgischen Gemeinde Kleinmachnow.

Das vermeintliche Raubtier, das sich als Wildschwein entpuppte, sorgte bundesweit für Wirbel – und für jede Menge Spott in den sozialen Medien. Jetzt haben Unbekannte dem Löwen im Wildschweinkostüm sogar eine Straße gewidmet – zumindest temporär.

aus löwestraße in berlin wird… pic.twitter.com/r2oKROQc7A — dino (@dinonuggetjunge) July 28, 2023

Während der Suche nach dem Raubtier war Berlin in Aufruhr – alle suchten nach dem vermeintlichen Löwen. Nach eineinhalb Tagen aufwändiger Suche kamen Polizei und Experten aber zu dem Schluss, dass es sich wohl eher nicht um eine Löwin handelte, sondern um ein Wildschwein.