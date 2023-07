Nach über 100 Jahren: Gänsegeier erstmals wieder in Deutschland gesichtet

Im Nationalpark Eifel ist das erste Mal seit über 100 Jahren in Deutschland wieder ein Gänsegeier gesichtet. Wie das Portal Ruhr24 berichtete, wurden im vergangenen Monat ganze 21 Gänsegeier in dem Park gesehen. Offenbar handelt es sich um junge Tiere, die aus Spanien und Frankreich kamen.

Über lange Jahre waren Geier in Europa auf dem Rückzug. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden sie aktiv in vielen Regionen ausgerottet. In Deutschland gilt der Gänsegeier bereits seit dem späten Mittelalter als ausgestorben. In anderen Teilen Europas ist er noch verbreitet.

Wie der Naturschutzbund (Nabu) berichtete, finden sich auch im Norden Deutschlands immer häufiger Geier. Besonders junge Tiere gelangen teilweise weit über ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet hinaus. Gänsegeier können bis zu 100 Zentimeter groß werden, bei einer Spannweite von bis zu 269 Zentimetern.