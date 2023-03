Nach Umrüstung: 100 kostenfreie Toiletten in Berlin In Berlin sind 50 weitere öffentliche Toiletten umgerüstet worden. Damit stehen nun 100 Toiletten zur kostenlosen Nutzung bereit, wie die Senatsverwaltung fü... dpa

Berlin -In Berlin sind 50 weitere öffentliche Toiletten umgerüstet worden. Damit stehen nun 100 Toiletten zur kostenlosen Nutzung bereit, wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz am Montag mitteilte. Nachdem seit August vergangenen Jahres 50 Toiletten der insgesamt 278 neuen öffentlichen Anlagen kostenfrei genutzt werden können, wurde das Angebot nach einer positiver Bewertung verdoppelt. Demnach brauchen Kunden weder Bargeld noch EC-Karten, um die Toiletten zu nutzen. Längerfristiges Ziel sei es laut Senatsverwaltung, in Zukunft alle automatischen Toiletten in Berlin frei zur Verfügung zu stellen. Die Standort der kostenlosen Toiletten können auf der Webseite der Senatsverwaltung eingesehen werden.