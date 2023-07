Am Donnerstagabend ist in Berlin-Friedrichshain ein Fahrradfahrer nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben. Der Unfall hatte sich laut Polizeiangaben bereits am 17. Juli in Kreuzberg zugetragen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 62-jährige Mann an dem Tag gegen 12 Uhr den Fahrradstreifen der Kottbusser Straße in Richtung Kottbusser Brücke. Beim Wechsel über den Bordstein auf den Gehweg stürzte der Mann und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo man ihn sofort notoperierte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 62-Jährige auf einer Probefahrt mit dem Fahrrad. Da von einem Alleinunfall ausgegangen wird, ist das Rad dem Inhaber des Fahrradladens zurückgegeben worden. Die Polizei ermittelt noch immer zu den Hintergründen zu dem Unfall.