Auf der Abiturparty des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums stürzt eine Schülerin in den Tod. Wie die Schule ihren Mitschülern nun helfen will.

Anstatt zu feiern, trauern die frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums. Nach dem tödlichen Sturz einer 17-Jährigen bei einer Abiturfeier in Berlin hat die Schule einen Trauerraum zur Verfügung gestellt. Schülerinnen und Schüler können sich dort zusammenfinden und werden vor Ort von Schulpsychologinnen und -psychologen für Notfälle und Krisen unterstützt. Das teilte ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung am Dienstag auf Anfrage der dpa mit.

Während der Abiparty in der Nacht zu Montag war eine 17-Jährige im Neuköllner Hotel Estrel acht Meter tief durch ein Dach gestürzt. Im Krankenhaus erlag die Absolventin ihren Verletzungen. Das betroffene Gymnasium in Berlin-Pankow reagierte am Montag auf der Internetseite der Schule. Die erste Seite war fast vollständig schwarz. In weißer Schrift stand geschrieben: „Unendliche Trauer. Keine Antwort. Schmerz, der tief geht und nicht weichen wird. Das Rosa-Luxemburg-Gymnasium trauert um eine Absolventin. Tage der Freude endeten jäh.“

Schüler müssen nach tödlichem Unfall bei Abifeier nicht zum Unterricht

Zwar werde der Unterricht in den kommenden Tagen fortlaufen, die Schulleitung stellte es aber den Familien frei, die Kinder und Jugendlichen in den nächsten Tagen zu Hause zu lassen. Das geht aus einem Brief an die Eltern hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kletterten die Abiturientin und ein ebenfalls 17-Jähriger über eine Leiter auf ein Flachdach neben dem Partyraum, in dem ihre Mitschüler feierten. Dann stürzten sie gleichzeitig durch das Dach in die Tiefe. Der junge Mann hatte dabei Glück: Sein Sturz wurde von Mülltonnen abgebremst, sodass er weniger stark verletzt wurde.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach Angaben der Polizei nicht. Mit Rücksicht auf die Familie des toten Mädchens sollte es keine detaillierten Informationen zu den beteiligten Personen und zum Unfallhergang geben.