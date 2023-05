Nach Untersuchung: Polen verspottet „russische Spitzentechnologie“

Nachdem eine russische Rakete in einem Wald in Polen gelandet war, wurde eine Untersuchung eingeleitet. Die Ergebnisse sind überraschend.

Eine Rakete in der Luft. Eine russische Rakete war in einem polnischen Wald gelandet. Ukrinform/imago

Nach dem Fund von Trümmern einer Rakete in Polen liegen nun die Ergebnisse einer Untersuchung vor – und diese sind laut einem Bericht des polnischen Radiosenders Rmf.fm durchaus kurios.

Die Raketenteile waren nach Medienberichten am 24. April in einem Wald bei Zamosc entdeckt worden, einem kleinen Ort in der Nähe der zentralpolnischen Stadt Bydgoszcz. Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak musste einräumen, dass schon am 16. Dezember ein militärisches Flugobjekt, „möglicherweise eine Rakete“, in den polnischen Luftraum eingedrungen sei. Die Luftraumkontrolle habe diese Information jedoch nicht sofort weitergegeben.

Wie die polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza berichtete, soll es sich bei dem Objekt um eine verirrte russische Rakete des Typs CH-55 handeln. „Diese Rakete kann ohne das Gewicht des Gefechtskopfs nicht fliegen“, erläuterte der Kabinettschef von Präsident Andrzej Duda, Pawel Szrot, nun im Radio. Der zugehörige Gefechtskopf sei jetzt in dem Wald bei Bydgoszcz gefunden worden. Er ist nach Szrots Angaben „ziemlich speziell“ –nämlich aus Beton. „Jemand hat dieses Spitzenprodukt russischer Technologie dort eingebaut“, scherzte der Politiker.

Pawel Szrot: „Polen ist militärisch sicher“

Der Rakete fehlte laut den Untersuchungsergebnissen komplett der Sprengstoff. Szrot vermutet, dass das russische Militär die Rakete mit dem Beton-Gefechtskopf eingesetzt habe, um die ukrainische Luftabwehr zu verwirren. Sie könnte dabei versehentlich auf polnischem Boden gelandet sein. Szrot stellte im Interview klar: „Im militärischen Sinne ist Polen sicher. Es ist kein vorsätzlicher Angriff auf unser Land zu erwarten“, fügte er hinzu.

Bei dem Raketentyp CH-55 handelt es sich um eine russische Entwicklung aus den 70er-Jahren. Sie waren ursprünglich dafür gedacht, mit nuklearen Sprengköpfen ausgestattet zu werden. Die Trümmer würden nun weiter untersucht, sagte Szrot.