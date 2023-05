Nach Vatertagsparty verschwunden: Polizei findet Leiche von 22-Jährigem

Nach einer Herrentagsfeier fehlte von zwei Männern jede Spur. Nun wurde einer der beiden tot aus einem See geborgen. Die Suche nach seinem Begleiter hält an.

Einer der beiden Vermissten wurde am Mittwoch tot aus dem Wentowsee in Brandenurg geborgen. Joerg Carstensen/dpa

Nach tagelanger Suche ist einer der beiden in Brandenburg verschwundenen Männer tot aufgefunden worden. Wie die Bild-Zeitung berichtete, wurde die Leiche des 22-Jährigen am Mittwochmorgen aus dem Großen Wentowsee geborgen. Er soll anhand seiner Kleidung identifiziert worden sein. „Augenscheinlich handelt es sich um einen der beiden Vermissten“, bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das habe zunächst die Feuerwehr angegeben. Von dem ebenfalls vermissten Freund des Verstorbenen fehle weiter jede Spur.

Die beiden 22-Jährigen hatten am Himmelfahrtstag gemeinsam mit Freunden in Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, gefeiert. Die letzten Lebenszeichen hatte es nach Polizeiangaben gegen 3 Uhr von den beiden gegeben. Nach dem Ende der Party seien die Männer am frühen Morgen des nächsten Tages vermutlich noch in den Großen Wentowsee gegangen.

Seit dem Wochenende war die Region am See in Brandenburg bereits mit einem Großaufgebot an Technik, Drohnen, Spürhunden, Hubschrauber und Tauchern abgesucht worden. Auch Familie und Freunde, die in engem Kontakt mit der Polizei stünden, starteten Suchaktionen nach dem 22-Jährigen und seinem Begleiter. In den sozialen Medien wurden Zeugen gebeten, sich zu melden.