Nach Verfolgungsjagd bei Berlin: Feuerwehr befreit Polizeiauto mit Traktor

An der Berliner Stadtgrenze in Großbeeren ist es in der Nacht zu Donnerstag aus noch unbekannten Gründen zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Motorrollerfahrer und der Brandenburger Polizei gekommen. Die Fahrt soll sich nach ersten Erkenntnissen von der L76 bis in die Birkholzer Straße erstreckt haben, als der Fahrer des Motorrollers die offizielle Straße verließ und auf einen landwirtschaftlichen Weg auswich.

Als der Weg unbefestigt wurde, ließ der Fahrer seinen Roller fallen und flüchtete zu Fuß. Die Beamten folgen mit ihrem VW dem Flüchtigen über den Acker.

Polizeiauto steckt fest: Feuerwehrmann holt seinen kleinen grünen Traktor

Der Mann konnte festgenommen werden. Das Polizeiauto fuhr sich jedoch fest. Polizei-Kollegen werden alarmiert, die den Rollerfahrer ins Gewahrsam brachten. Auch die Feuerwehr wurde dazugerufen, um das Polizeiauto zu befreien. Ein erster Versuch mit Schippen scheiterte offenbar.

Ein Freiwilliger Feuerwehrmann teilt dann mit, dass er einen Traktor habe. Ein Fahrzeug der Feuerwehr brachte den jungen Mann zu sich nach Hause und nur wenige Minuten später kam ein kleiner grüner Traktor mit einer gelben Rundumleuchte angefahren. Mit einer Seilwinde wurde das Polizeiauto schließlich befreit.