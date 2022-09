Ein 49-jähriger Mann muss 900 Euro Strafe zahlen, weil er versucht hat, die Polizei mit einem gefälschten Penis auszutricksen. Auch neun Monate Fahrsperre verhängte der Richter im niedersächsischen Lehrte dem Täter am Donnerstag. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ereignete sich der Vorfall im November vergangenen Jahres.

Dabei geriet der Mann, der in seinem Auto unterwegs war, in eine Polizeikontrolle. Diese stellte bei ihm laut dem Bericht „lichtstarre Pupillen, wässrige Augen und Gleichgewichtsstörungen“ fest. Um festzustellen, ob er Drogen konsumiert hatte, wiesen ihn die Polizisten auf einer Polizeiwache an, einen Urintest durchzuführen.

auf empfehlung des sachkundigen youtubers captain mittelstrahl setze ich mich nicht ans steuer ohne vorher meinen screeny weeny 5.0 anzulegen pic.twitter.com/N3NY9TuWsd — Swagreim (@Swagreim) November 28, 2019

Falscher Penis wird als Tatwerkzeug einbehalten

Doch darauf war der 49-Jährige eingestellt: Weil er Marihuana konsumiert hatte, wollte er eine Penis-Attrappe namens „Screeny Weeny“ nutzen, aus der „sauberes“ Urin gedrückt werden kann. Ein Polizist habe den Mann jedoch beim Urinieren beobachtet. Dabei sei der Schwindel aufgeflogen.

Bei der Gerichtsverhandlung habe der Mann erfolglos angeboten, eine höhere Geldstrafe zu zahlen, wenn er dafür seine Fahrerlaubnis behalten dürfe. Der falsche Penis wurde als Tatwerkzeug einbehalten.