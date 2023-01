Nach versuchter Tötung in Lokal: Polizei sucht Zeugen Nach einem versuchten Tötungsdelikt beim Streit zweier Gruppen in einer Bar in Berlin-Lichtenberg sucht die Polizei Zeugen. Nach der Auseinandersetzung am Mo... dpa

Berlin -Nach einem versuchten Tötungsdelikt beim Streit zweier Gruppen in einer Bar in Berlin-Lichtenberg sucht die Polizei Zeugen. Nach der Auseinandersetzung am Montag war ein 33-Jähriger mit lebensgefährlichen Stich- und Schussverletzungen in einem Krankenhaus notoperiert worden. Die Polizei erhofft sich von Zeugen Hinweise, wie sie am Donnerstag mitteilte.