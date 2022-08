Der NDR-Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein hat eine umfassende Prüfung der Vorwürfe politischer Einflussnahme auf die Berichterstattung des Senders am Standort Kiel angekündigt. „Wir nehmen die erhobenen Vorwürfe sehr ernst“, sagte die Landesrundfunkratsvorsitzende Laura Pooth am Montagabend nach einer Sitzung des Kontrollgremiums für die Programmarbeit. Einen „politischen Filter“ der Berichterstattung dürfe es selbstverständlich nicht geben.

Mehrere Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Senders hatten schwere Vorwürfe gegen Führungskräfte des NDR Schleswig-Holstein erhoben. Sie hatten sich zunächst intern beim NDR-Redaktionsausschuss über einen konkreten Vorfall aus dem Jahr 2020 beschwert. Der 33-seitige Abschlussbericht des Gremiums war vergangenen Montag geleakt worden.

Vorwürfe gegen NDR-Spitze: „Politischer Filter“ und „Klima der Angst“

In dem Bericht geht es vorwiegend um den heutigen Chefredakteur von NDR Schleswig-Holstein, Norbert Lorentzen, sowie Politikchefin Julia Stein. Ein Mitarbeiter wirft ihnen Einfluss auf die politische Berichterstattung im Sinne der Landesregierung vor.

Konkret ging es um einen Konflikt zwischen dem zurückgetretenen Innenminister Hans-Joachim Grote und Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU). Bei der Abnahme eines TV-Beitrags eines NDR-Reporters seien mehrere Texttafeln Grotes mit Vorwürfen gegen Günther entfernt worden. Daraufhin habe der Reporter ein Interview mit Grote vereinbart, das von den Chefredakteuren aber letztlich untersagt worden sei.

Weitere NDR-Mitarbeiter haben dem Bericht zufolge ebenfalls über Berichterstattung geklagt, bei der „kritische Informationen heruntergespielt“ würden. Redakteure hätten von einem „politischen Filter“ gesprochen, NDR-Führungskräfte in Kiel würden wie „Pressesprecher der Ministerien“ handeln.

Der Landesrundfunkrat wolle diese Anschuldigungen nun prüfen und „dort, wo es notwendig ist, externen Sachverstand hinzuziehen“, kündigte Pooth an. Dabei würden sämtliche Beratungen und Beratungsergebnisse vertraulich gehalten. Nach Ende der Prüfung sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.

Offener Brief: NDR-Mitarbeiter fordern Aufklärung

Außerdem veröffentlichten rund 70 Mitarbeiter des Landesfunkhauses in Kiel – unmittelbar vor der Sitzung des Gremiums am Montagabend – einen offenen Brief an die eigene Funkhausspitze. Darin wurde „eine lückenlose und transparente Aufarbeitung aller Vorwürfe“ gefordert. Es werde erwartet, „dass alle Mitarbeitenden des NDR Schleswig-Holstein zeitnah und vollumfänglich über die weiteren Vorgänge informiert und am Aufarbeitungsprozess beteiligt werden“.

Der NDR hatte in einer Stellungnahme vom 24. August den Vorwurf zurückgewiesen, es gebe einen „politischen Filter“. „Die Berichterstattung ist unvoreingenommen und unabhängig“, schrieb der Sender. Der Vorgang rund um das eventuelle Interview mit Hans-Joachim Grote sei „aus Sicht des NDR Redaktionsausschusses, des beteiligten Mitarbeiters, des zuständigen Programmbereiches im NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein und des NDR aufgearbeitet und abgeschlossen“.