WM-Aus: Marokkanische Fans starten Randale in Brüssel

Marokkanische Fans feiern trotz der 2:0-Niderlage gegen Frankreich in der Düsseldorfer Innenstadt. Zunächst gab es nur in Brüssel vereinzelt Randale. dpa/Christoph Reichwein

Die Behörden in vielen europäischen Ländern haben sich auf Randale marokkanischer Fans vorbereitet. Allein in Frankreich wurden 10.000 Polizisten zusätzlich mobilisiert, um für Sicherheit zu sorgen. Kurz nach Abpfiff des WM-Halbfinals (2:0 für Frankreich) kam es in der belgischen Hauptstadt zu ersten Angriffen auf Polizisten. Ein brennender Elektroroller, Böller und Rauchbomben wurden in Richtung der Einsatzkräfte geworfen, berichten belgische Medien. Die Polizei in der belgischen Hauptstadt hat öffentliche Orte abgeriegelt, etwa den Weihnachtsmarkt gesperrt.

Auch in Deutschland haben die Sicherheitsbehörden Vorkehrungen getroffen. Berliner Einsatzhundertschaften sind nach den Randalen vom letzten Spiel sensibilisiert, sofort einzuschreiten. Die Düsseldorfer Polizei hält ebenfalls ein größeres Aufgebot bereit. Dort soll eine Gruppe von Marokkanern „Free Palestine“ und „Allahu Akbar“ gerufen haben, Bengalos und Pyrotechnik wurden gezündet, berichtet die Bild-Zeitung.

In Brüssel errichtete die Polizei auch Absperrungen mit Nato-Draht. In Amsterdam wurde die Polizeipräsenz deutlich erhöht. Rund um die Pariser Prachtstraße Champs-Élysée stehen Wasserwerfer bereit. Im französischen Montpellier lieferten sich marokkanische und französische Fans eine regelrechte Böllerschlacht (siehe Tweet oben). Einige von ihnen schossen gezielt mit Raketen auf Passanten. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.

Erstes Fazit: Bis 23 Uhr Uhr blieben die großen Randale aber aus. Vielerorts feierten die marokkanischen Fans trotz der Niederlage ihre Mannschaft.