Nachdem Jan Böhmermann in seiner Sendung ZDF Magazin Royale die Polizei für ihre Ermittlungsarbeit in Fällen von Hasskriminalität im Internet kritisiert hat, reagiert nun die Polizei Magdeburg. Das Polizeirevier war eine der Polizeidienststellen, in denen das Team von Böhmermann Hassbotschaften und Hakenkreuze angezeigt hatte, die im Netz gepostet wurden.

Das „Experiment“, wie es Böhmermann in der Sendung am Freitag nannte, brachte unterschiedliche Ergebnisse. Während in einigen Bundesländern ermittelt wurde und auch auch ein Täter wegen Hassbotschaften im Netz verurteilt wurde, begannen in anderen Bundesländern die Ermittlungen gar nicht erst oder die Anzeigen wurden nicht aufgenommen - so auch in Sachsen-Anhalt.

„Nach bisherigen Erkenntnissen ist hier die Entgegennahme einer Strafanzeige seinerzeit unterblieben“, heißt es in einer Stellungnahme der Polizei Magdeburg zu der Sendung. Und weiter: „Die Polizeiinspektion Magdeburg befindet sich bereits in einer gründlichen und umfassenden Untersuchung des Sachverhalts. Mit Bekanntwerden der konkreten Vorwürfe in der letzten Woche wurden seitens der Polizeiinspektion Magdeburg umgehend Ermittlungen zur Sache aufgenommen.“ Unter anderem sei unmittelbar ein Ermittlungsverfahren gegen einen Polizeibeamten wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt eingeleitet worden.

Auch anderen Beamten drohen nun juristische Konsquenzen

Die Polizei Magdeburg betont: „Unabhängig vom konkreten Fall stellt die Polizeiinspektion Magdeburg unmissverständlich klar, dass die Polizei gegen jede Form von Hass und Hetze vorgeht. Alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sind aufgefordert, vorbildlich und rechtlich korrekt zu arbeiten.“

Die Polizei Magdeburg ist nicht die einzige Dienststelle, in der Beamten nun juristische Konsequenzen drohen. Auch in anderen Fällen gibt es interne Ermittlungen wegen Strafvereitelung im Amt. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet.