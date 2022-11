Nach zwei Jahren Pause Weihnachtsmärkte in Brandenburg Zwei Jahre lang mussten die Brandenburger wegen der Corona-Pandemie auf Glühwein und Bratwurst in weihnachtlicher Atmosphäre verzichten. Nun starten die Weih... dpa

Ein festlich geschmückter Baum steht auf einem Weihnachtsmarkt. ld/ZB/Symbolbild Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Potsdam -In leicht winterlicher Atmosphäre nach den Schneefällen am Wochenende haben in den Brandenburger Städten wieder Weihnachtsmärkte eröffnet. Den Auftakt machten am Montagvormittag der „Blaue Lichterglanz“ in Potsdam und der Weihnachtsmarkt in Brandenburg/Havel. Am Nachmittag wurde in Cottbus zum Start ein sechs Meter langer Stollen angeschnitten und verspeist. Auch in Frankfurt (Oder) wurde auf dem Brunnenplatz der Budenzauber eröffnet.