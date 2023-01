Nachhaltigkeit: Aldi Nord verbannt Flugobst aus den Regalen

Bei Aldi Nord gibt es künftig kein per Flugzeug importiertes Obst und Gemüse mehr.

Der Discount-Einzelhändler Aldi Nord hat angekündigt, bei Obst und Gemüse künftig auf Regionalität zu setzen – eingeflogene Ware werde es in den Märkten nicht mehr geben. Durch den Schritt soll vor allem der CO₂-Ausstoß des Unternehmens gesenkt werden. Im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie hatte die Supermarktkette schon in den letzten Jahren Schritt für Schritt klimaschädliche Produkte aus den Regalen verbannt. Nun soll komplett auf per Flugzeug importierte Ware verzichtet werden.

Bereits vor einigen Wochen hatte das Schweizer Tochterunternehmen Aldi Suisse verkündet, seit Anfang des Jahres komplett auf „klimafreundlichere Transportalternativen“ umgestellt zu haben. Doch auch in Deutschland setzt der Milliardenkonzern der inzwischen verstorbenen Aldi-Brüder seit einiger Zeit zunehmend auf Nachhaltigkeit.

Nachhaltig ist sie, die Aldi-Philosophie

„Für Aldi Nord kann ich Ihnen mitteilen, dass wir ebenfalls kein Flugobst oder -gemüse anbieten“, sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage der Zeitung Der Westen. Ob entsprechende Produkte bewusst aus dem Sortiment gestrichen oder ganz einfach nie angeboten wurden, blieb dabei unklar. „Nachhaltigkeit in den Lieferketten ist ein zentraler Pfeiler der Aldi-Philosophie“, fügte ein Sprecher von Aldi Suisse hinzu.

Zuletzt gab der Discounter außerdem bekannt, im kommenden Jahr das bereits jetzt umfassende Bio-Sortiment weiter ausbauen zu wollen – wohl auch aus strategischen Gründen. Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln und klimafreundlichen Produkten war in Deutschland zuletzt stetig gestiegen. Erst die aktuell hohe Inflationsrate und 2022 stark gestiegene Energiepreise sorgten für ein vorläufiges Ende des Bio-Hypes.

„Unser Ziel ist es, nachhaltiges Einkaufen für alle leistbar zu machen und dazu beizutragen, die Landwirtschaft in Deutschland zu transformieren“, erklärte Julia Adou, Direktorin für Corporate Responsibility. Ökologen begrüßen die Initiative der Discounter, solange trotz günstiger Preise die geltenden Standards für Bio-Siegel gewahrt werden. Das bei Aldi Nord ab diesem Jahr angebotene Siegel „Naturland“ ist dabei – nach eigenen Angaben – sogar noch strenger als laut EU-Vorgaben nötig.