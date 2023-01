Nachwuchspreis für Arzt: Blutanalysen 1000 Mal günstiger Der Berliner Biochemiker und Arzt Leif S. Ludwig erhält den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis 2023. Das gab der Stiftungsrat der Paul Ehrl... dpa

Frankfurt/Main -Der Berliner Biochemiker und Arzt Leif S. Ludwig erhält den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis 2023. Das gab der Stiftungsrat der Paul Ehrlich-Stiftung am Dienstag in Frankfurt bekannt. Der Nachwuchspreis ist mit 60.000 Euro dotiert. Die Ehrung wird zusammen mit dem Hauptpreis am 14. März in der Frankfurter Paulskirche übergeben.