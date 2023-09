Einbruch bei Millionär Andreas Ellermann: Nadja Abd el Farrags Gönner bestohlen

Es ist das wohl kurioseste Duo, das der deutsche Boulevard derzeit zu bieten hat: Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann sind gut befreundet. So gut sogar, dass der Immobilien-Millionär der krisengeschüttelten Schlagersängerin aus den Schulden helfen will. Doch nun hat Ellermann selbst finanzielle Einbußen zu vermelden.

Wie zuerst die Bild-Zeitung berichtete, wurde in seinem Stiftungsgebäude eingebrochen; Ellermanns Samariter-Zentrale sozusagen, von der aus er Menschen unterstützt, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes Hilfe benötigen.

Laut Ellermann hätten die Einbrecher Gegenstände im Wert von über 10.000 Euro erbeutet, darunter eine Musikanlage und eine Kameraausrüstung. Ob der Brutalität, mit der die Unbekannten vorgegangen waren, zeigt sich der Stiftungsgründer schockiert: So hätten die Einbrecher heftige Schäden hinterlassen, Kabel durchtrennt, die Räumlichkeiten verwüstet.

„Die Tat trifft vor allem die Ärmsten der Gesellschaft“, sagte Ellermann gegenüber Bild. „Seit mehr als neun Jahren kümmert sich meine Stiftung um Menschen, die von Altersarmut betroffen sind.“ Ein anberaumtes Oktoberfest in den Stiftungsräumlichkeiten müsse er nun absagen, „wir müssen erstmal neue Technik bestellen.“

Seine Beziehung zu Patricia Blanco scheiterte an der Freundschaft mit Naddel

Doch der 58-Jährige – der bis vor kurzem noch mit Roberto Blancos Tochter Patricia zusammenwahr, eine Beziehung, die an Ellermanns Unterstützung für seine Freundin Nadja Abd el Farrag gescheitert sein soll – gibt sich kämpferisch: „Die Stimmung lassen wir uns nicht vermiesen“, sagt Ellermann, denn just einen Tag nach dem geplanten Stiftungsfest steht am 2. Oktober eine weitere Gaudi in einem Supermarkt an.

Und wer soll dort für die gute Stimmung sorgen? Genau: Nadja Abd el Farrag, die den Gästen als Schlagersängerin einheizen soll. Für die 58-Jährige wäre es eine weitere Chance, sich für Ellermanns Zuwendungen zu revanchieren. Bisher nämlich sollen seine Bestrebungen, Abd el Farrag zurück ins Arbeitsleben zu verhelfen, ins Leere gelaufen sein.

Die als „Naddel“ berühmt gewordene Entertainerin soll Ellermann mehrmals auflaufen lassen haben und zu arrangierten Auftritten nicht aufgetaucht sein. Ihre Freundschaft scheint daran offenbar keinen Schaden genommen zu haben – ganz anders als Ellermanns Beziehung zu Patricia Blanco.

Ob seine neue Partnerin da gnädiger ist? Denn auch das vermeldet der Immobilien-Mann: Er habe eine neue Freundin, die Ilka heißt, gebürtige Dänin sei und ihn sehr glücklich mache. Und das wiederum macht auch Naddel froh: „Ich freue mich, dass Andreas endlich wieder glücklich ist“, wird sie in Boulevardmedien zitiert. „Endlich hat er mal eine vernünftige Frau mit Klasse an seiner Seite, die ihm guttut.“