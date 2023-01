Die Pannenserie vor der Wiederholungswahl reißt nicht ab. Jetzt taucht wieder ein falsch geschriebener Name eines Politikers auf dem Wahlzettel auf.

Nächste Panne vor Berlin-Wahl: Erneut Name auf Wahlzettel falsch geschrieben

Vor der Wiederholungswahl in Berlin ist die nächste Panne aufgetreten. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, wurde wiederholt ein Name eines Abgeordneten auf einem Stimmzettel falsch geschrieben.

Der CDU Politiker Christian Alexander Peter Wohlrabe teilt auf Twitter einen Wahlzettel mit dem falschen Namen: Christian Andreas Wohlrabe. Bei der Wahl im September 2021 sei derselbe Fehler schon einmal passiert. Wohlrabe twittert: „Das war nicht nur falsch sondern auch insofern komisch, dass ich gar keinen Zweitnamen angegeben hatte. Außerdem fühlt sich Andreas einfach falsch an. Das bin ich nicht.“

Auf einer Beschwerde beim Landeswahlleiter sei eine Entschuldigung gefolgt, erklärt Wohlrabe. Geändert werden könne der Name aber vor der Wahl am 12. Februar nicht mehr, da keine Verwechslungsgefahr bestehe. Er ist nicht der einzige Fall. Auch der Name einer FDP-Politikern tauchte schon falsch auf dem Wahlzettel auf.

Der erneute Fehler reiht sich ein in eine Serie von kleineren Pannen vor der Wahl. Zuletzt wurde bekannt, dass 49 Berliner in Köpenick Briefwahlunterlagen zweimal zugeschickt bekommen haben.