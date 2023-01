Nächste Panne bei Berlin-Wahl: Kandidat schon weggezogen

Erst ein falsches Datum, dann ein falscher Name und nun ein Kandidat, der gar nicht mehr wählbar ist: Die Pannen schon vor der Wiederholungswahl nehmen zu.

Verschiedene Stimmzettel stecken in einem Stimmzettelumschlag zur Briefwahl. dpa/Friso Gentsch

Berlin -Für die anstehende Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist ein falscher Stimmzettel gedruckt worden. Wie Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Donnerstag mitteilte, war auf dem Erststimmzettel eines Wahlkreises im Bezirk Neukölln ein FDP-Kandidat aufgeführt, der aus Berlin weggezogen und deshalb nicht mehr wählbar war. Schon für diesen Kandidaten per Briefwahl abgegebene Stimmen sind ungültig.

Der Versand von Wahlscheinen für den betroffenen Wahlkreis wurde deshalb vorübergehend gestoppt. Nun werden neue Stimmzettel gedruckt. Die bisherigen knapp 1700 Briefwähler des Wahlkreises sollen angeschrieben werden. Sie können, wenn sie wollen, ihre Wahl für die Erststimme mit dem neu gedruckten Stimmzettel wiederholen. Der frühere Stimmzettel in dem verschlossenen Umschlag werde dann nicht berücksichtigt.

Falsches Wahl-Datum auf Hinweiszetteln

Es ist nicht die einzige Panne vor der Wiederholungswahl: Vor einer Woche war bekannt geworden, dass der Name der FDP-Kandidatin Diana Flemmig auf einer Liste zur Wahl des Abgeordnetenhauses falsch geschrieben wurde. Und auf Hinweiszetteln zur Wiederholungswahl der Bezirksverordnetenversammlung wurde ein falsches Datum gedruckt. In der englischen Fassung der Hinweiszettel stehe das richtige Datum, der 12. Februar, aber im Fließtext sei der 12. September genannt, so Landeswahlleiter Stephan Bröchler.

Bröchler betonte am Donnerstag noch einmal: „Es gibt keine hundertprozentig reibungslosen Wahlen - weder im Bund noch in den Bundesländern.“ Wichtig seien „Transparenz, eine schnelle Fehlerkorrektur und engmaschige Kontrollen“.