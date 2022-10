Nächster China-Deal? Bund prüft Übernahme von deutscher Chip-Fabrik Elmos

Silex, eine Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics, will die Chip-Fertigung von Elmos übernehmen. Geheimdienste warnen offenbar vor dem Deal.

Die Bundesregierung prüft aktuell eine Übernahme der Chip-Fertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos durch den schwedischen Konkurrenten Silex, Tochter des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics. Die Prüfungen dauerten aktuell an und seien noch nicht abgeschlossen, hieß es am Donnerstag gegenüber AFP aus Regierungskreisen. Das Handelsblatt berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, die Regierung werde die Übernahme „voraussichtlich zulassen“. Die Genehmigung solle kommende Woche erfolgen.

Anders als im Streit um den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco bei einem Terminal im Hamburger Hafen „soll im Fall Elmos Einigkeit zwischen Bundeskanzleramt und Bundeswirtschaftsministerium bestehen“, berichtete die Zeitung weiter. Die Chip-Technologie von Elmos sei überholt, es bestehe keine Gefahr durch Abfluss von Knowhow.

Handelsblatt: Bundesverfassungsschutz rät von Übernahme ab

Der Bundesverfassungsschutz habe dennoch von der Übernahme abgeraten, berichtete das Handelsblatt weiter. Es gehe nicht nur um Knowhow, sondern um Produktionskapazitäten. China kaufe sich demnach gezielt in Industrien ein, um Druck auf einzelne Länder ausüben zu können.

Elmos hatte Ende 2021 angekündigt, sich von seiner Fertigung am Stammsitz in Dortmund zu trennen. Für 85 Millionen Euro soll Silex das Werk und die Vorräte übernehmen. Mit dem Verkauf will Elmos, das vor allem für die Autoindustrie produziert, die eigene Produktion aufgeben und seine Chips stattdessen bei Auftragsfertigern einkaufen.