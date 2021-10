Kongsberg - In der norwegischen Stadt Kongsberg nahe Oslo sind bei einer Gewalttat mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. Das sagte der zuständige Polizeichef Øyvind Aas am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz. Zeitungen wie „Verdens Gang“ berichteten am späten Mittwochabend von mindestens vier Toten.

Die Tat ereignete sich demnach gegen 18.30 Uhr im Zentrum der Stadt Kongsberg, die sich rund 80 Kilometer südwestlich von Oslo befindet. Der Mann sei mutmaßlich mit Pfeil und Bogen bewaffnet gewesen und habe an mehreren Orten im Stadtzentrum von Kongsberg angegriffen, darunter in einem Lebensmittelgeschäft. Sein Motiv ist derzeit noch unklar. Weitere Angaben zum mutmaßlichen Täter machte die Polizei nicht. Er wurde in eine Polizeidienststelle in der Nachbarstadt Drammen gebracht. Es sehe nach einem Einzeltäter aus. Nach weiteren Verdächtigen werde nicht gesucht, erklärte Aas.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Zahl der Opfer und zur Schwere ihrer Verletzungen äußerte sich die Polizei nicht.

Polizei: Zu früh, um Frage nach einem Terroranschlag zu beantworten

Laut Aas sei es derzeit noch zu früh, die Frage zu beantworten, ob es sich um eine terroristische Tat gehandelt haben könnte.

Norwegen hat vor zehn Jahren den schwersten Terroranschlag seiner modernen Geschichte erlebt. Am 22. Juli 2011 hatte der Rechtsterrorist Anders Behring Breivik zunächst im Osloer Regierungsviertel eine in einem weißen Transporter versteckte Bombe gezündet und dabei acht Menschen getötet.

Daraufhin fuhr er zur etwa 30 Kilometer entfernten Insel Utøya, wo er sich als Polizist ausgab und das Feuer auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des jährlichen Sommerlagers der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei eröffnete.

69 Menschen, vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, kamen auf Utøya ums Leben. Breivik nannte rechtsextreme und islamfeindliche Motive für seine Taten. Er wurde im August 2012 zu einer langen Haftstrafe verurteilt.