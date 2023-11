Ein jüdischer Mann ist nach einer Auseinandersetzung bei pro-israelischen und pro-palästinensischen Straßenprotesten in der US-amerikanischen Kleinstadt Thousand Oaks bei Los Angeles gestorben. Das teilte das Büro des Sheriffs von Ventura County am Montag (Ortszeit) mit. Ein Tötungsdelikt sei nicht ausgeschlossen, hieß es. Noch sei jedoch kein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Die eigentlich getrennt stattfindenden Demonstrationen waren den Angaben zufolge an einer Straßenkreuzung aufeinander gestoßen. Dabei sei es zu Ausschreitungen gekommen. Zeugenaussagen zufolge war der 69-Jährige dabei in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem oder mehreren Gegendemonstranten verwickelt. Dabei stürzte er offenbar rückwärts und stieß sich den Kopf. Am nächsten Tag starb er an einem stumpfen Kopftrauma, wie das Sheriff-Büro weiter mitteilte.

Es werde von einem Einzelfall ausgegangen, der „nicht Teil einer größeren Aktion“ sei, hieß es. Die Ermittler kündigten an, am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Informationen über den Vorfall zu veröffentlichen. Die Polizei bittet derweil mögliche Zeuginnen und Zeugen um weitere Hinweise.

Thousand Oaks ist eine Stadt im Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien mit etwa 125.000 Einwohnern. Sie liegt gut 50 km nordwestlich von Los Angeles.

Nahost-Demos in Berlin bislang mehrheitlich friedlich

Die Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg sind in Berlin indes bislang mehrheitlich friedlich verlaufen – so auch am vergangenen Wochenende. An einer pro-palästinensischen Demonstration am Samstag nahmen nach Angaben der Polizei 9000 Menschen teil. Mehrere pro-palästinensische Gruppierungen hatten bundesweit zu dem Protestmarsch aufgerufen.



Mobilisiert hätten auch „viele aus dem linkspolitischen Spektrum, die auch in diesem Jahr bereits zur ‚revolutionären 1. Mai-Demo‘ aufgerufen haben“, hieß es von der Polizei. In Berlin waren am Samstag rund 1400 Polizisten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt im Einsatz. (mit dpa)