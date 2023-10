Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird am Montag zu Gesprächen mit Amtskollegen aus mehreren Ländern in die iranische Hauptstadt Iran reisen. Sprecherin Maria Sacharowa bestätigte am Sonntag der staatlichen Nachrichtenagentur TASS iranische Medienberichte über Lawrows Reise.

Zuvor hatte die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtet, dass die Außenminister Aserbaidschans, Armeniens, Irans, Russlands und der Türkei am 23. Oktober in Teheran ein Treffen im Rahmen des „3+3“-Formats abhalten würden. Die armenische Seite teilte ebenfalls am Freitag mit, dass sie eine Einladung zur Teilnahme am Außenministertreffen in Teheran erhalten hat.



Das Treffen wird sich mit den jüngsten Entwicklungen in der Südkaukasusregion befassen, darunter auch mit der bevorstehenden Auflösung von Bergkarabach.

Putin: Israels Angriffe auf Gaza „grausam“

Auch die Eskalation des Nahostkonflikts nach dem Großangriff der Hamas auf Israel wird bei Lawrows Reise voraussichtlich ein wichtiges Thema sein. In der vergangenen Woche warnte der russische Außenminister vor einer regionalen Krise und erklärte, dass die Bemühungen, dem Iran die Schuld zuzuschieben, das Feuer weiter anheizen.

In den vergangenen Tagen hat Moskau einerseits das Recht Israels auf Selbstverteidigung bekräftigt, andererseits aber die laufende Operation im Gazastreifen als „grausam“ verurteilt. „Meiner Meinung nach ist das inakzeptabel“, sagte Präsident Wladimir Putin während eines Besuchs in Kirgisistan über Israels Luftangriffe im Gazastreifen. „Dort leben mehr als 2 Millionen Menschen. Bei weitem nicht alle von ihnen unterstützen übrigens die Hamas, bei weitem nicht alle. Aber sie alle müssen leiden, auch Frauen und Kinder“, so Putin.