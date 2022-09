Der israelische Regierungschef Jair Lapid hat sich vor den Vereinten Nationen für die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates ausgesprochen. Bedingung dafür sei aber, dass ein solcher Staat friedlich sein müsse, sagte Lapid am Donnerstag vor der UN-Vollversammlung in New York. „Frieden ist kein Kompromiss, es ist die mutigste Entscheidung, die wir treffen können.“

Israel strebe Frieden mit der gesamten arabischen Welt an, so der Regierungschef. Eine Mehrheit der Israelis sei demnach für eine Zwei-Staaten-Lösung. „Ich bin einer von ihnen“, betonte Lapid. Allerdings dürfe ein künftiger Palästinenserstaat „keine weitere Terrorbasis werden“. In Israel selbst wurde der Vorschlag kritisch aufgenommen, sowohl von der Opposition als auch im rechten Flügel Lapids Regierungskoalition.

Westjordanland: Wieder Hoffnung für Zwei-Staaten-Lösung?

Israel hatte während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser erheben seither Anspruch auf diese Gebiete für einen eigenen Staat – mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. 1993 hatte es einen ersten Friedensvertrag zwischen beiden Parteien gegeben. Danach wurde eine Selbstverwaltung der Palästinenser im Gazastreifen, sowie in Teilen des Westjordanlands eingerichtet.

Die Palästinenser hatten sich von der Friedensvereinbarung mit Israel jedoch langfristig einen unabhängigen Staat erhofft. Seit 2007 herrscht im Gazastreifen zudem die islamistische Hamas. Verhandlungen über eine dauerhafte Friedensregelung liegen seit 2014 brach, auf beiden Seiten kam es immer wieder zur Eskalation des Konflikts.

Auch die Bundesregierung hat sich in der Vergangenheit wiederholt für eine politische Lösung des seit Jahrzehnten andauernden Konflikts ausgesprochen. Beim Amtsbesuch des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas – bei dem es auch zu einem Eklat um Holocaust-Äußerungen des 87-Jährigen gekommen war – bekräftigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuletzt seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung „entlang der Grenzen von 1967“.