Untersuchungsausschuss

Landrat schickte dramatische SMS in Flutnacht: „Tote, Verletzte, bin am Ende“

Wo hielt sich Landrat Jürgen Pföhler in der Flutnacht an der Ahr auf? Seine Handy-Auswertungen zeigen: Der Politiker war mit seinen Mitarbeitern bis spät in die Nacht im Kontakt.