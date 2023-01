Namen möglicher Tierquäler im Netz: Warnung vor Selbstjustiz In Berlin haben Unbekannte die Adressen und Namen von angeblichen Tierquälern in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Grund dafür sei ein dort verbreitetes Vi... dpa

ARCHIV - Eine Frau tippt auf einem Smartphone. Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Berlin -In Berlin haben Unbekannte die Adressen und Namen von angeblichen Tierquälern in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Grund dafür sei ein dort verbreitetes Video, das einen misshandelten Hund zeige, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Genannten laut Polizei allerdings nichts mit der Misshandlung zu tun. Bereits zwei Mal sollen Personen an Adressen in Berlin-Spandau in die betroffenen Wohnungen eingedrungen sein und die Bewohner bedroht haben.