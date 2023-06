Nach dem Tod eines Minderjährigen in Nanterre durch die Schüsse eines Polizisten ruft die Stadt zur Ruhe auf. Der Vorfall wurde in einem schockierenden Video festgehalten.

Seit Dienstagmorgen geht in Frankreich ein Video viral: Es zeigt offenbar, wie ein Polizist den Fahrer eines gelben Autos in Nanterre, einem Vorort von Paris, erschießt. Berichten französischer Medien zufolge handelt es sich um einen 17-Jährigen, der sich angeblich weigerte, der Aufforderung nachzukommen, das Fahrzeug nach mehreren Verkehrsverstößen anzuhalten.

Als er Polizisten auf Motorrädern bemerkte, die ihn verfolgten, habe er zunächst angehalten, bevor er dann beschleunigte. Aus Polizeikreisen hieß es dagegen, der Autofahrer wollte die Polizisten überfahren.

Video widerspricht Darstellung der Polizei

Ein am Dienstagmorgen auf Twitter verbreitetes und von der Nachrichtenagentur AFP authentifiziertes Video des Vorfalls steht jedoch im Widerspruch zu der Version der Polizei. Es zeigt, wie einer von zwei Polizisten an die Windschutzscheibe gelehnt mit einer Pistole auf den Fahrer zielt. Als der Verdächtige mit dem Auto plötzlich losfährt, schießt der Beamte aus nächster Nähe seitlich in das Fahrzeug. Die Szene erweckt nicht den Eindruck, als ob der 17-Jährige die Polizisten überfahren wollte. Vielmehr wollte er wohl der Kontrolle entkommen.

Weit kam er nicht. Der angeschossene Heranwachsende sackte einige Dutzend Meter weiter am Steuer zusammen und prallte mit dem Auto gegen einen Pfosten. Er starb kurz darauf trotz längerer Reanimationsmaßnahmen. Ein Beifahrer wurde festgenommen, ein dritter Insasse konnte flüchten.

Die Generalinspektion der nationalen Polizei (IGPN) hat nun eine Untersuchung „wegen vorsätzlicher Tötung durch eine Person, die Träger der öffentlichen Gewalt ist“ eingeleitet.

In einer Pressemitteilung drückte der Bürgermeister von Nanterre, Patrick Jarry, der Familie des Opfers sein Beileid aus und rief „jeden einzelnen zur Zurückhaltung und Würde auf, trotz der berechtigten Emotionen, die diese Tragödie hervorgerufen hat“.