Nasa ehrt Pelé mit Foto von blau-grün-gelber Galaxie

Das von einem Satelliten aufgenommene Bild einer Spiralgalaxie im Sternbild Bildhauer leuchtet zu Pelés Ehren in den Trikotfarben der Seleção – blau, grün und gelb.

Pelé hat Menschen vieler Generationen auch außerhalb des Fußballs inspiriert – und nun sogar die Nasa. Die US-Weltraumbehörde veröffentlichte auf Twitter das Foto einer Spiralgalaxie im Sternbild Bildhauer, die in ihrem Zentrum grün und gelb ist. „Wir gedenken des legendären Pelé, der vielen als der König des „schönen Spiels“ bekannt ist. Dieses Bild einer Spiralgalaxie im Sternbild Bildhauer zeigt die Farben Brasiliens“, schrieb die Nasa dazu.

Pelés Tod rief weltweit Bestürzung hervor

Der dreimalige Weltmeister Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren in São Paulo gestorben. Der Brasilianer war schon zu Lebzeiten eine Legende. Der Weltverband FIFA kürte ihn – ebenso wie den 2020 verstorbenen Argentinier Diego Maradona – zu einem der „Spieler des 20. Jahrhunderts“. Mit 77 Toren in 92 Länderspielen ist Pelé bis heute Rekordtorschütze der Seleção.

Mit Brasilien holte er 1958, 1962 und 1970 den WM-Titel, beim ersten war er gerade mal 17 Jahre alt. Sein Tod hat weltweit unzählige bestürzte Reaktionen hervorgerufen.