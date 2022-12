Nasa-Mission „Artemis 1“ erneut nah am Mond vorbeigeflogen Nach monatelanger Verschiebungen ist die Mission „Artemis 1“ endlich im All. Dort verläuft bisher alles nach Plan. dpa

ARCHIV - Recht klein erscheint die Erde im All zwischen der «Orion»-Kapsel der Nasa-Mondmission «Artemis 1» und dem Mond. ESA/dpa

Washington -Wenige Tage vor ihrer geplanten Landung ist die Nasa-Mission „Artemis 1“ noch einmal nah am Mond vorbeigeflogen. Die unbemannte „Orion“-Kapsel flog gestern in rund 130 Kilometern Entfernung am Erdtrabanten vorbei, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte.