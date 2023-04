Nasenspray-Impfung gegen Corona: Erfolg an Hamstern Eine Impfung per Nasenspray ähnelt dem natürlichen Verlauf einer Infektion mehr als eine Spritze in einen Muskel. An Hamstern haben Forscher so ein Präparat ... dpa

ARCHIV - Im Tierversuch sehen Forscher bei einem selbst entwickelten Nasensprayimpfstoff Vorteile im Vergleich zu bisherigen Corona-Vakzinen. picture alliance / dpa

Berlin -Ein in Berlin entwickelter Nasenspray-Impfstoff gegen Corona hat laut einer Studie zumindest im Tierversuch Vorteile im Vergleich zu bisherigen Sars-CoV-2-Vakzinen. Das Präparat mit abgeschwächten Coronaviren wurde an Hamstern in verschiedenen Schemata und im Vergleich zu etwa einem mRNA-Impfstoff erprobt, wie ein Team um Geraldine Nouailles von der Charité im Journal „Nature Microbiology“ berichtet.