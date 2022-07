Die Journalistin Natalie Amiri ist am Dienstag mit dem Publizistikpreis der Stadt München ausgezeichnet worden. Amiri berichtet vor allem über die Menschenrechtslage und Frauenrechte in Ländern wie Iran und Afghanistan.

Die Auszeichnung könnte nun jedoch durch die Wahl der Laudatorin überschattet werden. So soll die bekannte Journalistin die als russlandnah geltende Publizistin Gabriele Krone-Schmalz für ihre Laudatio gewählt haben. Krone-Schmalz hatte Medienberichten zufolge immer wieder die russische Politik verteidigt und Menschrechtsverletzungen durch Russland relativiert.

Amiri berichtete aus Iran, Afghanistan, Syrien

Wie der Bayrische Journalisten-Verband (BJV) mitteilte, führte der Münchner Stadtrat Florian Roth durch die Veranstaltung. Für den BJV nahm der Geschäftsführer Dennis Amour an der Preisverleihung teil. Musikalische Beiträge kamen von der Journalistin Shahrzad Eden Osterer, die auch mit der Preisträgerin Amiri befreundet ist.

Amiri berichtete von 2015 bis 2020 für das ARD-Studio aus Teheran. Derzeit moderiert sie das Format „Weltspiegel“ im Ersten. Ihre Ehrung mit dem Publizistikpreis begründete die Jury mit Amiris besonderen Reportagen aus Ländern wie dem Iran, Afghanistan oder Syrien: Ihre Beiträge „gingen über den Bericht bloßen Regierungshandelns deutlich hinaus, sondern geben tiefe und nahe Einblicke in die Lebenswelt der dort lebenden Menschen mit vielen Facetten“, schreibt der BJV. „Amiris Arbeit zeichne sich bei aller journalistischen Objektivität durch eine besondere Nahbarkeit aus.“

In den digitalen Netzwerken gratulieren viele User der populären Journalistin zu ihrem Preis. Doch die Wahl der Laudatorin scheint Fragen aufzuwerfen. Denn die Rede zur Ehrung Amiris hielt die frühere Russlandkorrespondentin und Leiterin des ARD-Studios in Moskau, Gabriele Krone-Schmalz.

In ihrer Rede lobte sie Amiri dafür, Politisches „unglaublich“ gut zu erklären, „ohne der häufigen Versuchung zu verfallen, selbst Politik zu machen. Ihre Reportagen brechen den monolithischen Blick auf, den gerade die westliche Welt von Gesellschaften im Iran, Syrien oder Afghanistan hätten“, so berichtet der BJV.

Natalie Amiri für ihre Reportagen gelobt

Doch unabhängig von ihrer Laudatio für Amiri sei in Anbetracht des gegenwärtigen Krieges, den Russland in der Ukraine führt, die Wahl dieser Person schlicht unangemessen, so lautet der Tenor in den digitalen Netzwerken nun.

Krone-Schmalz trat in den vergangenen zwei Jahrzehnten häufig als Russland-Expertin öffentlich auf. Vor allem ihre Veröffentlichungen und Äußerungen über das Regime von Russlands Präsident Waldimir Putin stoßen in der Gegnerschaft des Kreml-Regimes auf Kritik.

Auch der Münchner Stadtrat Florian Roth distanzierte sich im Anschluss an die Veranstaltung am Donnerstagvormittag von der Laudatorin. Preisträgerin Amiri habe sie selbst ausgewählt, schreibt Roth. „Die jahrelange Verharmlosung der Verbrechen Putins durch Frau Krone-Schmalz sehe ich genauso kritisch.“ Amiri selbst äußerte sich bislang nicht zur Auswahl der Laudatorin. Auf einem Foto von der Veranstaltung ist sie bei einer Umarmung mit Krone-Schmalz auf der Bühne zu sehen.

Die jahrelange Verharmlosung der Verbrechen Putins durch Frau Krone-Schmalz sehe ich genauso kritisch. Bei der Preisverleihung an Frau Amiri habe ich die @StadtMuenchen vertreten. Die für mich auch äußerst problematische Wahl der Laudatorin ist bei uns Sache der Preisträgerin. — Florian Roth (@roth_florian) July 28, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auch deshalb wird in den digitalen Medien die Kritik am Donnerstag lauter. Die Historikerin Franziska Davies etwa schreibt, sie sei wütend. Krone-Schmalz wirft sie vor, die in „Deutschland erfolgreichste Fürsprecherin des Putin-Regimes gewesen“ zu sein, „die ihre Propaganda geschickt als Analyse tarnt“. Krone-Schmalz habe keine Expertise zu Russland. „Ihre Bücher über Russland sind Meisterwerke der Selektion, der Halbwahrheiten, Verdrehungen und Falschaussagen“, schreibt Davies, die an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Osteuropäische Geschichte lehrt.

Und die Journalistin Alice Bota schreibt, ebenfalls auf Twitter: „Frau Krone-Schmalz ist 2008 persönlich von Wladimir Putin mit einem rus. Staatspreis ausgezeichnet worden und hat meines Wissens den Preis nicht zurückgegeben.“ Der Vorwurf: Zu viel Nähe zum Kreml.

Imago Gabriele Krone-Schmalz steht für ihre Aussagen zu Russland in der Kritik.

Gabriele Krone-Schmalz schrieb „Russland verstehen“

Krone-Schmalz war 1987 die erste Frau im ARD-Studio Moskau und leitete dies bis 1992. Dann kehrte sie in die Bundesrepublik zurück. 2015 schrieb sie ein Buch mit dem Titel „Russland verstehen“. In den Kritiken wurde ihr vorgeworfen, die Annexion der Halbinsel Krim 2014 als „Notwehr“ Russlands zu verharmlosen. Auch nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine habe sie sich Berichten zufolge zu jenen Stimmen gesellt, die auf Verhandlungen bestehen. Anfang Juli etwa trat sie bei einer Veranstaltung im hessischen Marburg beim Bündnis „Nein zum Krieg“ auf, wie die oberhessische Presse berichtete.

Dabei hatte Krone-Schmalz noch im Februar, wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, in einem Beitrag in dieser Zeitung selbst zu ihrer aktuellen Perspektive auf Russland geschrieben: „Ich habe mich geirrt.“ Sie habe geglaubt, dass Russland Verhandlungen mit dem Westen durch Drohszenarien erzwingen wolle. Stattdessen sei der Angriff ein „Schlag ins Gesicht all derjenigen, die sich – teilweise gegen große politische Widerstände im eigenen Lager – auf den Weg nach Moskau gemacht haben, um diplomatische Lösungen für die tatsächlich vorhandenen Probleme zu finden.“

.@NatalieAmiri, Sie haben diesen Preis verdient, aber warum haben Sie als Laudatorin die Kreml-Propagandistin Gabriele Krone-Schmalz gewählt, die seit Jahren Menschenrechtsverletzungen durch Putins Russland leugnet? Ihnen liegen doch Menschenrechte am Herzen. Ratlos. 1/3 https://t.co/eCNomuH18O — Franziska Davies 🇺🇦 (@EFDavies) July 28, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

In ihrem Gastbeitrag verteidigt sie dennoch die These, dass der Westen, also die Nato, für den Konflikt mitverantwortlich sei: „Vielmehr gehe ich davon aus, dass wir diesen Putin mitgeschaffen haben.“ Krone-Schmalz schrieb damals auch: „Putin hat die Hand verdorren lassen, die zwar reichlich später, aber dann doch ausgestreckt war.“ Die Ukraine ist kein Nato-Mitglied, strebt jedoch eine Mitgliedschaft an.

Weder Natalie Amiri noch Gabriele Krone-Schmalz haben sich nach Kenntnis der Redaktion bislang zu der Kritik geäußert.

Der mit 10.000 Euro dotierte Publizistikpreis der Stadt München wird im jährlichen Wechsel an aus der Sicht der Jury herausragend arbeitende Personen aus den Bereichen Journalismus, Übersetzung und Literatur vergeben. Zuvor hatten den Preis Journalistinnen und Journalisten wie Heribert Prantl, Mercedes Riederer oder Dieter Kronzucker erhalten.