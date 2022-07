Die Kölner Justiz hat den Haftbefehl gegen den seit 1945 flüchtigen NS-Verbrecher Alois Brunner aufgehoben und Fahndung sowie Verfahren eingestellt. Im April 1912 im damaligen Österreich-Ungarn geboren, wäre Brunner in diesem Jahr bereits 110 Jahre alt geworden. Die Kölner Justiz vermutet, dass der NS-Mann mittlerweile an seinem letzten Aufenthaltsort in Syrien verstorben sei.

Der Österreicher war enger Mitarbeiter des Holocaust-Organisators Adolf Eichmann und an der Deportation und Ermordung von über 128.000 Jüdinnen und Juden beteiligt. Nach Kriegsende tauchte er unter, später setzte er sich nach Syrien ab.

Ein Auslieferungsersuchen an Syrien war ergebnislos geblieben. Brunner überlebte in Damaskus zwei Briefbombenattentate, die dem israelischen Geheimdienst Mossad zugerechnet werden. In einem Interview verhöhnte Brunner seine Opfer als „menschlichen Abfall“.