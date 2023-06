Kinder verbrennen bei einer Demonstration in der irakischen Stadt Karbala Plakate mit der schwedischen Flagge nach derVerbrennung des Korans in Schweden

Die Koran-Verbrennung vor einer Moschee in Stockholm während eines wichtigen islamischen Feiertags hat in der muslimischen Welt heftige Proteste ausgelöst. In der irakischen Hauptstadt Bagdad stürmten Demonstranten die schwedische Botschaft, Marokko zog seinen Botschafter aus Stockholm ab. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dessen Land Schwedens Nato-Beitrittsgesuch bislang blockiert, wies den schwedischen Behörden die alleinige Verantwortung für die „verachtenswerte“ Aktion zu.



Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag wurde Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg von Journalisten gefragt, ob er befürchte, dass die Aktion die Aufnahme Schwedens als Vollmitglied weiter erschweren oder sogar verhindern werde.

„Ich verstehe die Emotionen und die Tiefe der Gefühle, die dies auslöst, und Aktionen, die beleidigend und anstößig sind, sind in souveränen Rechtssystemen nicht unbedingt illegal“, sagte Stoltenberg laut dem offiziellen Protokoll der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Nikolaj Denkow. „In den letzten Wochen gab es auch in Schweden Proteste sowohl gegen die Türkei als auch gegen die NATO. Ich mag sie nicht, aber ich verteidige das Recht, anderer Meinung zu sein. Das ist Teil der freien Meinungsäußerung.“

Die Koran-Verbrennung könnte die Aussichten auf Schwedens Nato-Beitritt weiter trüben

Nach Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur AFP hielten sich am Donnerstag Anhänger des einflussreichen irakischen Schiitenführers Moktada al-Sadr etwa 15 Minuten auf dem Gelände der schwedischen Botschaft in Bagdad auf und verließen es erst beim Eintreffen der Sicherheitskräfte. Sadr hatte zu der Demonstration aufgerufen, um die Abberufung des Botschafters zu fordern, dessen Heimatland er „Islamfeindlichkeit“ vorwarf.

„Unsere Verfassung ist der Koran“ war auf Flugblättern in Bagdad zu lesen. Auf das Eingangstor der Botschaft waren die Worte gesprüht: „Ja, ja zum Koran“. Der 32-jährige Protestteilnehmer Hussein Ali Seidan forderte, dem für die Koran-Verbrennung in Stockholm verantwortlichen Salwan Momika die irakische Staatsbürgerschaft abzuerkennen, da „er den Irak nicht repräsentiert“.

Der Vorfall könnte die Aussichten auf den Nato-Beitritt des skandinavischen Landes weiter trüben. In einer Woche treffen sich Vertreter beider Länder zu Gesprächen in Brüssel, um über den Antrag Schwedens auf Aufnahme in die Militärallianz zu sprechen. Die Türkei sowie Ungarn sind die einzigen Nato-Mitglieder, die dem schwedischen Beitrittsgesuch noch nicht zugestimmt haben.