Deutschland schnürt neues Waffenpaket mit Leopard-Panzern für die Ukraine

Die Ukraine soll weitere Waffen und Munition aus Deutschland im Wert von rund 700 Millionen Euro bekommen. Darunter sollen sich 40 Schützenpanzer vom Typ Marder, 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 und fünf Bergepanzer sowie zwei Startgeräte für Patriot-Flugabwehrraketen der Bundeswehr befinden. Darüber hinaus will Deutschland 20.000 Schuss Artilleriemunition und 5000 Schuss Nebelmunition liefern. Auch Aufklärungsdrohnen und Mittel zur Drohnenabwehr sind im Paket inbegriffen. Das wurde am Dienstag am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius bekannt.

Bundeskanzler Olaf Scholz landete am Dienstagvormittag in der litauischen Hauptstadt Vilnius und wird das Paket voraussichtlich zum Auftakt des Nato-Gipfels offiziell ankündigen. Die Bundesregierung hat für die Ukraine bereits Rüstungslieferungen für weit mehr als drei Milliarden Euro offiziell genehmigt. Hinzu kommen Lieferungen, die nicht genehmigt werden müssen.

Letztes Waffenpaket umfasste 2,7 Milliarden Euro

Zuletzt hatte die Bundesregierung der Ukraine anlässlich des Deutschlandbesuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Mai ein großes Waffenpaket im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bei dem Treffen in Vilnius werden neben Selenskyj auch Scholz, US-Präsident Joe Biden und die anderen Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten erwartet. Mit dem ukrainischen Staatschef soll über eine noch engere Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsbündnis beraten werden.