Deutsche und britische Kampfjets fangen russisches Flugzeug ab

Britische und deutsche Kampfjets haben ein russisches Flugzeug in der Nähe des estnischen Luftraums abgefangen. Ein solches Abfangmanöver ist zwar nicht ungewöhnlich, nach dem Drohnenvorfall im Schwarzen Meer aber trotzdem brisant. Der militärische Zwischenfall zwischen den USA und Russland hatte international Sorgen um eine Eskalation des Kriegs in der Ukraine und ein Hineinziehen weiterer Staaten in den Konflikt verstärkt.

Wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte, hätten die Eurofighter am Dienstag reagieren müssen, weil ein russisches Tankflugzeug nicht mit der estnischen Flugsicherung kommunizierte. Die russische Maschine drang aber nicht in den Luftraum des Nato-Landes ein. Die Associated Press berichtete über den Vorfall am Mittwochnachmittag.

A Royal Air Force Typhoon fighter jet operating from Ämari Air Base in Estonia has carried out the first joint NATO Air Policing interception alongside a German Air Force Typhoon.

Hintergrund des Aufeinandertreffens sind regelmäßige Patrouillen der deutschen und britischen Luftwaffe im Rahmen der sogenannten Nato Baltic Air Policing. Mehrere Nato-Länder beteiligen sich bis Ende April an dem Militäreinsatz. Oberstleutnant Scott Maccoll, Kommandeur des Expeditionsluftgeschwaders 140 der britischen Luftwaffe, sagte: „Es war großartig zu sehen, wie die britischen und deutschen Elemente als ein Team agierten.“ Gemeinsam hatten sie den Luftraum überwacht.

Der Staatsminister für die Streitkräfte und Veteranen im britischen Verteidigungsministerium, James Heappey, sagte, der gemeinsame Einsatz im Baltikum zeige deutlich die kollektive Entschlossenheit, jeder potenziellen Bedrohung der Nato-Grenzen entgegenzutreten.

Solche Abfangmanöver sind Routine - schon vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Jahr waren Nato-Flugzeuge an rund 400 Abfangmanövern pro Jahr beteiligt. Nach Angaben des deutschen Bundesverteidigungsministeriums handelte es sich bei dem Vorfall vom Dienstag um den 28. Einsatz von Flugzeugen der Luftwaffe seit der Stationierung deutscher Streitkräfte in Estland im vergangenen Sommer.