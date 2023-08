Oleg Nikolenko, Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, hat sich nach der Aussage eines Mitarbeiters von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum ukrainischen Nato-Beitritt empört gezeigt. Es kam zum Eklat, nachdem Nato-Stabschef Stian Jenssen erklärt hatte, das Land in die Nato aufzunehmen zu können, wenn die Ukraine im Gegenzug Territorien an Russland abgibt. Die Zeitung Verdens Gang berichtete zuerst über den umstrittenen Vorschlag, der am Dienstag bei einer Podiumsdiskussion im norwegischen Arendal abgegeben wurde.

Nikolenko bezeichnete die Aussage derweil als „absolut unakzeptabel.“ Man sei immer davon ausgegangen, dass die Nato, genau wie die Ukraine, nicht über territoriale Grenzen verhandle. „Wenn Nato-Vertreter bewusst dabei helfen, ein Narrativ darüber zu spinnen [...], dass die Ukraine umstrittene Territorien aufgibt, spielt das Russland in die Hände.“

Ukraine soll in die Nato aufgenommen werden – unter bestimmten Voraussetzungen

Die Nato-Staaten hatten sich nach langen Diskussionen Mitte Juli darauf geeinigt, dass die Ukraine in das Verteidigungsbündnis aufgenommen werden soll - allerdings nur „wenn die Verbündeten sich einig und bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.“