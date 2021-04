Washington - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bei dem von US-Präsident Joe Biden einberufenen Klimagipfel einen Beitrag des Bündnisses im Kampf gegen den Klimawandel versprochen. „Mein Ziel für den Nato-Gipfel in diesem Jahr ist ein klares politisches Bekenntnis, die Reduzierung von Emissionen durch das Militär zu planen“, sagte Stoltenberg am Donnerstag bei dem Online-Gipfel. Das Bündnis solle damit zum Ziel der Klimaneutralität beitragen. Die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Staaten sollen am 14. Juni zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammenkommen.

Stoltenberg sagte, die Nato müsse sich auf den Klimawandel einstellen, zugleich aber auch den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren. „Es ergibt wenig Sinn, mehr und mehr Elektrofahrzeuge auf unseren Straßen zu haben, während unsere Streitkräfte weiterhin nur auf fossile Brennstoffe setzen.“ Er fügte hinzu: „Die Ökologisierung unseres Militärs kann eine echte Win-Win-Situation darstellen.“ Eine Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verbessere die Operationsfähigkeit der Nato und helfe zugleich der Umwelt.

Stoltenberg sagte, Streitkräfte von Bündnispartnern setzten sich schon jetzt für die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen und den Ausbau erneuerbarer Energien ein. Als Beispiele nannte er den Einsatz von Biokraftstoffen in Kampfjets und die Integration von Solarzellen in die Kampfausrüstung von Soldaten. Stoltenberg betonte: „Die globale Erwärmung macht die Welt gefährlicher. Sie hat einen schwerwiegenden Einfluss auf unsere Sicherheit.“ Deshalb sei das Thema auch für die Nato wichtig.