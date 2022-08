Eine mysteriöse Seestern-Seuche grassiert in Europas Meeren. Dies haben Forscher kürzlich nachgewiesen. Die sogenannte Sea Star Wasting Disease (SSWD) wurde 2013 erstmals in Nordamerika dokumentiert. Jetzt entdeckten die Forscher die SSWD jedoch auch bei vor der Ostküste Irlands gefangenen Exemplaren.

Die erkrankten Seesterne entwickeln bei der Krankheit Geschwüre, die Arme krümmen sich und verkrüppeln nach und nach, bis sie schließlich ganz abfallen. Im fortgeschrittenen Stadium stülpen sich die Organe nach außen. Daraufhin stirbt das Tier. Die Forscher sind alarmiert: Sollte sich die Seuche weiter ausbreiten, könnte dies schwerwiegende ökologische Folgen haben.

Gemeiner Sonnenstern wichtig für Meeres-Fauna

„Viele Seesterne sind wichtige Schlüssel-Prädatoren in ihren Ökosystemen, die unter anderem die Zusammensetzung der Wirbellosen-Fauna am Meeresgrund regulieren“, schreibt das Forscherteam der Queen’s University Belfast. Zur Beute des Gemeinen Sonnensterns, von dem die Wissenschaftler rund ein Dutzend Exemplare aus der Irischen See gefischt hatten, gehören andere Stachelhäuter. Diese könnten sich extrem vermehren, wenn der Gemeine Sonnenstern in Massen stirbt.

Woher kommt die Seuche? Noch weiß das niemand genau, aber es gibt Hinweise. So könnten schwankende Meerestemperaturen, Wärmeperioden und andere Stressfaktoren SSWD fördern, heißt es. „Was auch immer der umweltbedingte Auslöser ist, SSWD-Symptome scheinen in Zeiten von Umweltinstabilität schneller fortzuschreiten“, warnen die irischen Forscher.