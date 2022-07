Der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma meldete der Berliner Polizei am Freitagmorgen nationalsozialistische Schmierereien am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte. Wie die Behörde mitteilte, handelte es sich dabei um zwei spiegelverkehrte Hakenkreuze sowie „ein verfassungsfeindlicher Wortlaut“.

Hakenkreuze an den Betonsäulen

Die Hakenkreuze seien in einen Betonblock am Denkmal geritzt worden. Der Mann gab an, die Beschädigungen bei einem Rundgang bemerkt zu haben.

Laut Polizei sicherte der Sicherheitsmitarbeiter zu, sich selbst um die Beseitigung zu kümmern. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt habe die Ermittlungen übernommen.