Berlin - Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg will sich am Dienstag erneut mit dem Fall eines Lehrers aus Hennigsdorf beschäftigen, dem wegen seiner Tattoos mit Nazi-Symbolen gekündigt worden war. Das geht aus einem Bericht von RBB24 hervor. Vergangene Woche hatte das Landgericht Neuruppin den Mann wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu einer Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro verurteilt.

Der 38-jährige ehemalige Lehrer bestreitet indes eine rechtsextreme Gesinnung. Er hatte gegen die Kündigung geklagt und bislang mehrfach vor Gericht Recht bekommen. So sei etwa der Personalrat bei der Kündigung nicht beteiligt worden und die fehlende Eignung für den Beruf des Lehrers konnte nicht abschließend festgestellt werden. Seit der ersten Kündigung arbeitet der Mann nicht mehr in seinem Beruf.

Nazi-Tattoos Schülern bei einem Sommerfest gezeigt

Der ehemalige Lehrer hatte Schülerinnen und Schülern bei eine Sommerfest im Jahr 2018 Tattoos an seinem Oberkörper gezeigt, die klar der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind. Darunter auch der SS-Spruch „Meine Ehre heißt Treue“. Inzwischen habe er das Tattoo verändert, aber für das Land sei dies kein ausreichender Beweis dafür, dass er sich von den rechten Symbolen distanziere.