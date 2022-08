In großen altdeutschen Lettern prangt der Name „Böhmische Haube“ über dem Oben-Ohne-Lokal an einer Straßenecke in der Nürnberger Altstadt. Auf einem Werbeplakat für den Stripclub steht der Zusatz „unter deutscher Leitung“. Ausschlaggebend für die nun entbrannte Kritik an dem Etablissement ist jedoch der Reichsadler – Wappen der NS-Diktatur und Parteiabzeichen der NSDAP – mit dem die „Böhmische Haube“ ganz offen um Kundschaft wirbt. In dessen Eichenkranz kein Hakenkreuz, sondern die Silhouette einer Frau, die sich auf der schwarz-rot-goldenen Deutschland-Flagge räkelt.

Zuerst machte der österreichische Journalist Michael Bonvalot auf die fragwürdige Werbestrategie des Nürnberger Nachtclubs aufmerksam. Auf Twitter postete er ein Foto des mittlerweile viel kritisierten Plakats. „Unfassbar, dass das möglich ist“, schrieb er unter dem Bild. Im Gespräch mit dem BR fügte Bonvalot hinzu: „Ich bin überrascht, dass so etwas in Deutschland offenbar legal möglich ist.“

Hey Nürnberg! Das ist das Lokal "Böhmische Haube" in Nürnberg. Samt Werbung mit Reichsadler des NS-Regimes, wo "nur" das Hakenkreuz entfernt wurde. Unfassbar, dass das möglich ist. pic.twitter.com/jvZdw9I2N2 — Michael Bonvalot (@MichaelBonvalot) August 17, 2022

Reichsadler mit Eichenkranz: In Deutschland nicht verboten

In der Tat fällt der Reichsadler ohne Hakenkreuz nicht unter die nach Paragraph §86a des Strafgesetzbuchs verbotenen Symbole und ist deshalb in der Neonazi-Szene ein weit verbreitetes Zeichen. Anders verhält es sich zum Beispiel mit der sogenannten Siegrune, die in der NS-Diktatur unter anderem als Symbol für die Schutzstaffel (SS) diente. Der Adler mit Eichenkranz darf in der „Böhmischen Haube“ jedoch völlig legal benutzt werden.

Auch die benachbarte Bar „Gassenhauer“ der selben Betreiber präsentiert sich potentiellen Gästen mit abgewandelten NS-Symbolen. Nach BR-Recherchen seien beide Stripclubs jedoch eigentlich nicht als Treffpunkte der rechtsextremen Szene bekannt. Zu den Nazi-Vorwürfen hat sich die GmbH hinter den Nachtclubs bislang noch nicht geäußert.

Ob trotz oder gerade wegen augenscheinlicher NS-Verbundenheit ist letztlich schwer feststellbar, doch Online-Bewertungen zufolge scheinen die Kunden der „Böhmischen Haube“ durchaus zufrieden mit dem umstrittenen Oben-Ohne-Lokal zu sein. „Kein Edeletablissement“, heißt es in der Rezension eines Stammkunden. „Aber für 'nen netten frivolen Abend ziemlich gut.“