Dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) wird seit einigen Wochen politische Einflussnahme und Parteilichkeit vorgeworfen. Norbert Lorentzen, Chefredakteur für Schleswig-Holstein, sowie Politikchefin Julia Stein sind jetzt auf ihren eigenen Wunsch von ihren Aufgaben entbunden worden, bis die Vorwürfe geklärt sind. Das teilt der Direktor des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein, Volker Thormählen, mit.

„Ich habe ihrem Wunsch entsprochen und mich bei ihnen für diesen Schritt bedankt.“ Thormählen ergänzte: „Ich möchte der guten Ordnung halber daran erinnern, dass die Unschuldsvermutung gilt.“ Lorentzen ist Chefredakteur des NDR für Schleswig-Holstein, Stein ist dort für die Politik-Berichterstattung verantwortlich.

Vorwurf: Berichterstattung durch Vorgesetzte gefiltert

Der Fall dreht sich um Vorwürfe im Zusammenhang mit der Politik-Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders. Das Online-Medium Business Insider und danach der Stern hatten über Vorwürfe berichtet, wonach es eine Art Filter durch die Vorgesetzten in der Redaktion geben könnte. Dabei ging es beispielsweise um ein Interview, das ein NDR-Journalist habe führen wollen, was seine Vorgesetzten aber abgelehnt hätten. Lorentzen und auch der NDR hatten den Vorwurf von politischer Einflussnahme zurückgewiesen.

Der unabhängige Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein hat eine Prüfung eingeleitet. NDR-Mitarbeiter forderten in einem Brief an den Landesfunkhausdirektor eine lückenlose Aufklärung. Es gehe um die Reputation des Senders.

Die Posten von Lorentzen und Stein übernehmen vorübergehend nach NDR-Angaben die Vize-Direktorin und Chefredaktionsmitglied Bettina Freitag und Redakteur Andreas Schmidt aus dem Bereich „Politik und Recherche“.