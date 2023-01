Nebel, Sterne, Galaxien: Wilhelm-Foerster-Sternwarte wird 60 Von einer Sternwarte auf dem Insulaner aus können Hobbyastrologen seit vielen Jahren die Weiten des Weltalls betrachten. Zum Jubiläum verrät die Leiterin, wa... dpa

Berlin -Die Wilhelm-Foerster-Sternwarte in Berlin-Schöneberg feiert ihr 60-jähriges Bestehen. Seit der Eröffnung am 30. Januar 1963 wurde der Bau auf dem Insulaner von mehr als 1,5 Millionen Sternenguckern besucht, wie die Stiftung Planetarium Berlin mitteilte, zu der die Sternwarte seit 2016 gehört. In unmittelbarer Nähe, am Fuß des Trümmerbergs, eröffnete 1965 das Planetarium am Insulaner.