Neil Diamond spricht über seine Erkrankung Neil Diamond leidet seit einigen Jahren an Parkinson. Nun hat der Sänger darüber gesprochen, wie er mit der Krankheit lebt. dpa

Berlin (dpa) - -US-Musiker Neil Diamond hat in einem Fernsehinterview über seinen persönlichen Umgang mit seiner Parkinson-Erkrankung gesprochen. „Ich kann diese Sache nicht wirklich bekämpfen, also musste ich sie akzeptieren, diese Parkinson-Krankheit“, sagte der 82-Jährige in der Sendung „CBS Sunday Morning“.