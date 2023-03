Dieser Eistee fehlt bald in deutschen Supermärkten

Bis Ende März noch können Kunden in deutschen Supermärkten den Eistee von Nestlé noch erwerben –danach verschwindet er aus den Regalen. Das sind die Gründe.

Ab April wird es keinen Eistee der Marke Nestlé mehr in den deutschen Supermärkten geben. Nachdem vor einigen Wochen bereits das Ende der Punica-Getränke bekanntgegeben wurde, verschwindet nun auch der Eistee Nestea aus den Regalen deutscher Supermärkte, wie die Lebensmittel Zeitung berichtet.

„Der Vertrag mit unserem bisherigen Vertriebspartner ist zu einem Ende gekommen. Aktuell im Handel befindliche Produkte werden bis Ende März abverkauft“, so ein Nestlé-Sprecher gegenüber der Zeitung.

Nestlé überdenkt Strategien: Produkte enthalten zu viel Zucker

Der Grund für das Aus des Eistee-Klassikers sei ein Strategiewechsel. Nestlé steht schon seit längerer Zeit in der Kritik, weil der Eistee einen sehr hohen Zuckergehalt aufweist. Ob der Eistee in veränderter Form wieder in deutschen Supermärkten zu finden sein wird, ist unklar. Nestlé äußerte sich bis jetzt noch nicht zur Zukunft der Marke.