Netflix: „1899“ in 90 Ländern in Top Ten Erfolgreicher als „The Crown“: Die Serie über rätselhafte Geschehnisse auf einer Schiffsreise von London nach New York kommt gut an beim Netflix-Publikum. dpa

Berlin -Die deutsche Netflix-Mysteryserie „1899“ hat es binnen ihrer ersten vier Online-Tage in 90 Ländern in die Serien-Top-Ten geschafft. Auf Nummer eins der „TV“-Kategorie steht sie in Ländern wie der Türkei, Brasilien, Indien, Ägypten und Deutschland, wie aus den dienstagabends publik gemachten Wochen-Hitlisten des Streamingdienstes hervorgeht. „1899“ war damit auch in mehr Ländern in den TV-Top-Ten als die Queen-Serie „The Crown“ (86 Länder).