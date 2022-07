Jahrelang war Netflix ganz vorn mit dabei, wenn es um Kundenzufriedenheit ging. Inzwischen geht es für den ehemaligen Streaming-Spitzenreiter steil bergab. Eine Umfrage des amerikanischen Technologieunternehmens Whip Media fand nun heraus, was für Unmut unter den US-Kunden sorgt.

Der April 2022 bescherte Netflix einen Nettoverlust von 200.000 Abonnenten weltweit, wie das Unternehmen bekannt gab. Der Abonnentenrückgang ließ auch den Aktienkurs abstürzen. So verlor das Unternehmen an der Wall Street an einem Tag etwa ein Drittel seines Wertes.

Die Untersuchung von Whip Media zeigt, dass Netflix-Kunden unzufriedener sind als noch im Vorjahr. Die Kundenzufriedenheit sank innerhalb von zwölf Monaten von 90 auf 80 Prozent. Verglichen mit der Konkurrenz ist es mit Abstand der deutlichste Rückgang. Der Hauptgrund ist laut der Umfrage die Preiserhöhung. 69 Prozent der Kündiger gaben an, aufgrund der steigenden Preise das Netflix-Abonnement beendet zu haben.

Netflix: Die Konkurrenz ist vielseitig und günstiger

Während der Pandemiejahre gelang Netflix zunächst ein steiles Wachstum. Doch inzwischen drängen Anbieter wie etwa Disney+ auf den Markt, die Kunden mit ihren Inhalten ebenso überzeugen und im Vergleich kostengünstiger sind.

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der ehemaligen Netflix-Kunden gab an, den Dienst nicht regelmäßig zu nutzen. Fast 30 Prozent beklagten einen Mangel an interessanten Bibliotheksinhalten, was die Schere zwischen Preis-Leistungs-Verhältnis aus Kundensicht verstärkt.

Netflix sucht nach Lösungen

Auf der Suche nach Wachstumsmöglichkeiten plant Netflix die Einführung eines kostengünstigeren werbefinanzierten Angebots, möglicherweise schon im vierten Quartal, wie Netflix-Geschäftsführer Ted Sarandos jüngst auf der Cannes Lions bekannt gab.

Laut der Studie bewerten Kunden Netflix-Originale immer noch als stark. Dies zeigt auch die letzte Veröffentlichung der Serie „Stranger Things“, die jüngst für einen Servercrash sorgte. Laut Chip.de war der Andrang auf die finale Folge der Serie so groß, dass der Netflix-Server nicht standhielt und kurzzeitig nicht erreichbar war.