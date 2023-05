Aus Netflix-Serie bekannt: Vermisstes Mädchen nach sechs Jahren gefunden

Das Schicksal der heute 15-jährigen Kayla wurde in einer Folge von „Unsolved Mysteries“ behandelt. Ein Mann erkannte sie und alarmierte die Polizei.

Asheville in North Carolina. Ein Mann erkannte die vermisste Kayla in einem Laden. Panthermedia/imago

Sechs Jahre nach ihrem Verschwinden im US-Bundesstaat Illinois ist eine 15-Jährige in North Carolina wieder aufgetaucht. Wie der Spiegel berichtet, wurde Kayla Unbehaun mit ihrer Mutter in einem Laden in der Stadt Asheville entdeckt. Die Frau soll ihre Tochter 2017 entführt haben.

Der Fall wurde durch die Netflix-Serie „Unsolved Mysteries“ bekannt. Die Dokumentation schilderte, wie sich Kaylas Eltern bereits vor ihrer Geburt trennten. Der Vater erhielt das Sorgerecht, die Mutter Besuchsrechte. Als ihr Vater Ryan sie vor rund sechs Jahren von ihrer Mutter abholen wollte, waren beide verschwunden. Ryan meldete beide als vermisst, gegen die Mutter wurde ein Haftbefehl wegen Entführung erlassen.

Vermisste Kayla ist wieder bei ihrem Vater

Die Folge, die Kaylas Verschwinden schilderte, wurde am 1. November 2022 auf der Streamingplattform Netflix veröffentlicht. Nun erkannte sie am vergangenen Sonntag offenbar ein Angestellter eines Ladens in Asheville wieder und alarmierte die Polizei.

Die Polizei nahm die Mutter daraufhin fest, mittlerweile ist sie auf Kaution frei. Die Tochter ist laut Polizei bei ihrem Vater und wohlauf.